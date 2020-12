Roma e Mirante avanti insieme: pronto il rinnovo fino al 2022

Tante ottime prestazioni e un peso importante all’interno dello spogliatoio. La Roma si è spesso affidata nel recente passato alle mani sicure di Antonio Mirante ed è pronta a farlo anche in futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere e il club capitolino proseguiranno ancora insieme nella prossima stagione: per l’ex portiere del Bologna, che oggi siederà soltanto in panchina al Dall’Ara per un problema fisico, è pronto il rinnovo di contratto per un’altra stagione, fino al 2022.