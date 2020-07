Roma e Milan, duello Europa League: ecco il calendario per evitare i preliminari

La Roma centra il quarto risultato utile consecutivo, ma mastica amaro per il pareggio subito nel finale dall’Inter. La squadra di Fonseca, infatti, si vede rosicchiare due punti dal Milan, vittorioso in casa contro il Bologna, oltre che dal Napoli, salvato nel finale da Politano. La corsa all’Europa League è ancora calda, i giallorossi sono in testa ma devono tenere la squadra di Stefano Pioli a distanza. Con il quinto posto attuale in classifica, la Roma sarebbe qualificata direttamente ai gironi della prossima Europa League, in attesa di concludere quella 2019/20 che vedrà l’impegno del 6 agosto negli ottavi col Siviglia. La quinta posizione, infatti, rappresenta la certezza di evitare il preliminare per l’accesso alla fase a gruppi della seconda competizione continentale, che comincerà il 22 ottobre. Per questo sarà importante arrivare davanti al Milan, al momento staccato di due punti. Gli stessi che dividono Fonseca anche dal Napoli, già certo dei gironi in virtù della vittoria della Coppa Italia.

Gli azzurri in questo modo, a prescindere dalla classifica finale, hanno occupato uno dei due posti a disposizione per l’accesso diretto all’Europa League. Se la squadra di Gattuso dovesse arrivare quinta, anche il sesto posto varrebbe la qualificazioni alla fase a gruppi, con il settimo che invece vorrà dire giocare i preliminari: il secondo turno in programma il 17 settembre, il terzo turno del 24 settembre e infine il playoff il 1 ottobre. Tutti in gara secca e a porte chiuse, almeno con le disposizioni attuali dell’Uefa. Con il campionato che dovrebbe cominciare il 12 settembre, sarebbe una vera e propria maratona che rischia di condizionare da subito la stagione giallorossa. E lo scenario incredibile di un’annata senza coppe. Il Milan (56 punti), in grande forma, proverà fino all’ultimo il sorpasso sulla Roma (58 punti), anche se il calendario – almeno sulla carta – è più complicato di quello giallorosso. Di certo, evitare il macigno dei preliminari, intasando un calendario che nel 2020/21 sarà ancora molto complicato, diventa ora vitale.

Corsa Europa League: il calendario di Roma e Milan fino alla 38esima giornata

Andiamo per gradi e giornate. Nella 35esima giornata di Serie A, scenderanno in campo prima i rossoneri, impegnati martedì 21 alle 19.30 in casa di un Sassuolo temibile, che gioca bene e segna tanto. Decisamente più di una Spal, ultima, che ieri è retrocessa ufficialmente dopo il ko con il Brescia, e che sarà invece l’avversaria della Roma mercoledì 22 alle 21.45. Anche il 36esimo turno, sulla carta, è favorevole ai capitolini: venerdì 24, alle 21.45, il Milan ospiterà l’Atalanta, in piena corsa per il secondo posto e tra le squadre più in forma d’Europa. Altro match complicato per Ibra e compagni, con Dzeko che sarà di scena all’Olimpico domenica 26 alle 19.30 contro la Fiorentina, che dopo la vittoria di ieri col Torino è ufficialmente salva. Nelle ultime due qualche insidia in più per la Roma. Il 29 luglio alle 21.45 sfida al Torino di Longo, che potrebbe non essere ancora aritmeticamente salvo. Il Milan, invece, alle 19.30 andrà a Marassi per affrontare la Sampdoria, già certa della permanenza in Serie A ma comunque in un ottimo momento di condizione fisica e mentale.

Nell’ultima giornata, il 2 agosto, i rossoneri riceveranno il Cagliari – senza più stimoli – mentre la Roma resterà a Torino per affrontare la Juventus. La speranza dei giallorossi è di non avere bisogno di vincere a tutti i costi contro Sarri, che presumibilmente avrà già lo scudetto in tasca. Anche perché la tradizione all’Allianz Stadium è fatta di sole sconfitte. Per questo la Roma, che giocherà sempre conoscendo già il risultato del Milan, cercherà di piazzare lo sprint decisivo nelle prossime due partite, con l’auspicio che Sassuolo e Atalanta si confermino a grandi livelli. Sfumata la Champions, l’obiettivo indispensabile è la quinta posizione che garantirebbe almeno l’Europa League. E se dovesse invece arrivarci il Napoli, anche il sesto posto sarà sufficiente per evitare le tre partite – rischiosissime – dei preliminari.

IL CALENDARIO DI ROMA E MILAN:

35a GIORNATA

Sassuolo-Milan, martedì 21 luglio ore 19.30

Spal-Roma mercoledì 22 luglio ore 21.45

36a GIORNATA

Milan-Atalanta, venerdì 24 luglio ore 21.45

Roma-Fiorentina, domenica 26 luglio ore 19.30

37a GIORNATA

Sampdoria-Milan, mercoledì 29 luglio ore 19.30

Torino-Roma, mercoledì 29 luglio ore 21.45

38a GIORNATA

Juventus-Roma, data e orario da definire

Milan-Cagliari, data e orario da definire