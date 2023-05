Roma, è l’ora dei maxi schermi: Olimpico o Circo Massimo, ecco le possibilità

Il 31 maggio, a Budapest, la Roma affronterà il Siviglia nella prestigiosissima finale di Europa League. Mentre impazza la corsa ai biglietti (già sold out per gli abbonati), i tifosi che resteranno a Roma si chiedono se sarà possibile organizzare un evento simile a quello dello scorso anno. In occasione della finale di Conference, infatti, furono installati dei maxi schermi dentro lo Stadio Olimpico per permettere ai giallorossi di riunirsi e guardare insieme la partita. Al momento, però, la società giallorossa non ha inviato richieste ufficiali a Sport e Salute, proprietaria dell'impianto che darebbe comunque il via libera. Si ragiona, perché pochi giorni dopo è prevista l'ultima di campionato, in casa, contro lo Spezia. E se i tifosi dovessero poi scendere in campo, come un anno fa, potrebbe essere un problema per il terreno. In ogni caso, se la Roma chiamasse, Sport e Salute è aperta a discuterne. I tifosi chiedono a gran voce di allestire il tutto all'interno del Circo Massimo mentre al momento è bocciata, per motivi scaramantici, la possibilità San Giovanni.