Roma, è l’Abraham peggiore: non segnava così poco dal 2018

Tra le tante note felici di questa domenica ce ne è una che continua a essere stonata. Tammy Abraham, infatti, percorre senza sosta quel tunnel di apatia che sembra non avere fine. Anche ieri l’inglese è sembrato un corpo estraneo e ha faticato per tutti i 58 minuti che è rimasto in campo, in totale ha realizzato due tiri che nemmeno sono finiti nello specchio della porta. Peggio di tutti i compagni di reparto, e peggio anche di sè stesso. Con una media gol di 6 reti in 1808 minuti, infatti, Abraham ha raggiunto un record negativo. Era dalla stagione 2017-2018 (quando era allo Swansea) che non segnava così poco. All'epoca furono 5 in 1716' mentre nel 2020 ne segnò sempre 6 ma con molti meno minuti a disposizione. Meglio di lui in serie A praticamente tutti i numeri nove, fatta eccezione per quelli in lotta salvezza. Addirittura, Mourinho non riesce a spiegarsi cosa stia succedendo, ieri nel post partita ha provato anche difenderlo nonostante la prestazione sia stata palesemente insufficiente: «I fischi a volte sono dubbi, non so se fossero per lui o per me per il cambio. Magari c'era una percentuale di gente che fischiava lui e altri me. Gli attaccanti, anche se noi diciamo sempre che non è solo una questione di gol, vivono per il gol ed è molto importante per la loro autostima. E lui non li sta facendo".