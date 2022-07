Roma, è il giorno di Svilar: atterrato a Fiumicino, depositato il contratto in Lega

Mile Svilar sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma targata José Mourinho. Il portiere nato in Belgio, ma naturalizzato serbo, è sbarcato a Fiumicino alle 9:40. È il secondo acquisto di questa finestra di calciomercato, anche lui svincolato come Nemanja Matic, e andrà a sostituire il partente Daniel Fuzato come seconda scelta dopo Rui Patricio.