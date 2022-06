Roma, ecco Matic: l’arrivo a Villa Stuart per le visite mediche – LIVE

Il serbo in mattinata sarà a Trigoria dove siglerà il contratto che lo legherà per un anno ai giallorossi

Il grande giorno è arrivato: Nemanja Matic a breve sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista serbo, ex Manchester United, sbarcherà a Ciampino e poi andrà a Villa Stuart per le consuete visite mediche. In mattinata, Tiago Pinto lo accoglierà a Trigoria per la firma sul contratto.