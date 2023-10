Roma e il Bryan del mutuo soccorso: nessuno gioca più di Cristante in serie A

In tutti i ruoli e in tutte le gare l'ex atalantino non si tira mai indietro. E' il trentesimo giocatore per presenze della storia del club ed è riconosciuto come uno dei leader del gruppo di Mourinho

Francesco Balzani Collaboratore

Primo dicembre 2021, segnatela come data perché è l’ultima volta che Bryan Cristante ha saltato una partita con la Roma per infortunio. In quel caso c’era voluto il Covid per frenare il centrocampista più utilizzato e forse sottostimato della rosa. Da quel giorno è rimasto a guardare dalla tribuna solo una volta, per una leggera lombalgia. Quest’anno è l’unico giocatore ad aver disputato il 100% assoluto di minuti in campo. Un totale di 720 tra campionato e coppa, in serie A solo Di Lorenzo e Luis Alberto hanno fatto altrettanto tra i giocatori di movimento. La stagione scorsa ha vinto la palma del più presente della squadra di Mourinho con 4.322 minuti complessivi. Insomma Bryan c’è sempre, nei momenti belli e in quelli brutti. E in ogni zona del campo. Quest’anno dopo un inizio promettente da mezz’ala si è ritrovato prima in mediana al fianco di Paredes poi nel ruolo di difensore centrale, già ricoperto in emergenza sia con Fonseca sia con Mou.

Una posizione scomoda per lui, ma Cristante ci ha sempre messo l’anima. Basti ricordare la doppia sfida al Bayer Leverkusen rimasto a secco nella semifinale di Europa League. Negli ultimi 12 mesi con Bryan al centro dei tre la Roma ha subito 3 gol in 6 partite: 1 dal Monza, 2 dall’Inter. Ovviamente la squadra perde molto a centrocampo dove l’ex atalantino è diventato il perno fondamentale e irremovibile facendo ricredere scettici e critici e dando ragione alla profezia di De Rossi. Tra Nazionale e Roma, Cristante ha convinto 4 tecnici e tanti compagni di squadra che vedono in lui uno dei leader dello spogliatoio. Mourinho non può rinunciare a lui nemmeno col Servette dove giocherà ancora in difesa mentre domenica a Cagliari il tecnico spera di recuperare almeno uno tra Llorente e Smalling. Torniamo ai numeri. Con 236 partite Bryan ha superato da poco un mito come Amadei piazzandosi al 30° posto tra i romanisti di tutti i tempi. Due punti più su c’è El Shaarawy, ma l’obbiettivo di Cristante (visto il fresco rinnovo) è di arrivare almeno al 20° occupato al momento da Candela con 289 presenze.

