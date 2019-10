Roma, è già tempo di futuro: ecco la possibile terza maglia 2020-21 – FOTO

Neanche il tempo di apprezzare le maglie di questa stagione (in particolare grandissimo successo della terza di colore blu che ha fatto l’esordio in Europa League contro il Gladbach), che è già tempo di pensare ai kit della prossima stagione. Il portale footyheadlines.com, ha svelato i possibili colori della terza maglia della Roma per la stagione 2020/21.

La divisa potrebbe tornare al marrone scuro con i loghi arancioni (simile a quella del 2017-18, qui sotto, che aveva un motivo mimetico) e dovrebbe essere lanciata nel settembre 2020 come successo con quella di quest’anno.