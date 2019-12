Roma, è Dzeko il miglior acquisto del decennio – VIDEO

Dopo gli altri premi del decennio, la Roma ha annunciato tramite i propri canali social anche quello relativo al miglior acquisto. I tifosi hanno infatti scelto Edin Dzeko, arrivato nella Capitale nell’estate del 2015 direttamente dal Manchester City. Dopo una prima stagione altalenante, il bosniaco ha iniziato a segnare con continuità e a far valere il suo spessore internazionale e la sua grande personalità. Dzeko ha tagliato in questa stagione il traguardo delle 200 presenze in maglia giallorossa e sta avvicinando quota 100 gol con la Roma, con il bilancio attualmente fermo 97.