Roma e DigitalBits: ecco il nuovo sponsor che arriva dal mondo delle criptovalute

Oggi nella conferenza di Mourinho è comparso anche un nuovo sponsor per i giallorossi: arriva dal mondo delle criptovalute

In casa Roma c'è un nuovo sponsor. Si tratta di DigitalBits, che si presenta come una "infrastruttura blockchain open source che alimenta la prossima generazione di risorse digitali di consumo". Si tratta di una partnership che arriva sostanzialmente dal mondo delle criptovalute, in particolare la XDB. Ad annunciare la collaborazione è stata la stessa DigitalBits tramite in propri canali social, che ha evidenzaito il proprio nome che oggi è comparso nel cartellone alle spalle di José Mourinho, nella conferenza di oggi, insieme agli altri sponsor. Non ci sono ancora dettagli sulla natura, la portata e la durata di questa sponsorship, ma su Twitter DigitalBits parla di un 'assaggio', o di una 'festa appena iniziata', il che fa presagire a una collaborazione che è destinata a non esaurirsi oggi, tutt'altro. Intanto i fondatori hanno mostrato orgogliosi la loro presenza all'interno di un club prestigioso come quello giallorosso.