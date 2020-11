Roma, Dzeko torna a Trigoria: “Bello rivedere il campo” – FOTO

Il capitano si riprende la sua Roma. Dopo la negatività annunciata sui social e la visita di idoneità, semaforo verde totale per il ritorno di Edin Dzeko a Trigoria. Il bosniaco si è allenato con la squadra in vista della sfida di Europa League con il Cluj e ha voluto caricare l’ambiente dopo il rientro in gruppo con un post su Facebook: “Quanto è bello rivederti”. Giovedì sarà a disposizione di Fonseca ma, complice l’ottimo stato di forma di Mayoral e i pochi minuti sulle gambe, Dzeko potrebbe partire dalla panchina per ritrovare ritmo per poi lanciarsi nella corsa verso la gara di domenica con il Napoli. Primo crocevia importante della stagione romanista.