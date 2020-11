Roma, Dzeko positivo al Covid: “Con il cuore starò vicino ai miei compagni” – FOTO

Anche Edin Dzeko positivo al Covid. L’attaccante della Roma ha comunicato la notizia tramite i suoi canali social, informando tutti circa il suo stato di salute: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma“. E’ il settimo caso di positività in casa giallorossa, dopo Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Kluivert, Calafiori e Diawara. L’attaccante salterà il match con il Genoa e i successivi impegni con la nazionale. Intanto la squadra seguirà il protocollo classico casa-lavoro-casa, senza andare l’isolamento in bolla nel centro sportivo di Trigoria.