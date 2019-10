Roma, Dzeko operato per doppia frattura allo zigomo. Intervento ok per Diawara: da domani la riabitazione

Via vai a Villa Stuart per i calciatori della Roma. Stamattina sia Edin Dzeko che Amadou Diawara sono stati operati nella nota clinica romana per i rispettivi infortuni rimediati ieri durante la gara contro il Cagliari. Come riporta il bollettino medico diramato dalla Roma, “Edin Dzeko è stato sottoposto a intervento chirurgino in seguito all’infortunio allo zigomo destro riportato nei minuti finali di Roma-Cagliari. Nel corso dell’intervento una delle due fratture dello zigomo destro è stata ridotta manualmente, mentre per l’altra è stato necessario il posizionamento di una placca con viti. L’intervento è stato eseguito dal Professor Pesucci“.

Capitolo Diawara: “Nel corso della mattinata, a causa dell’infortunio riportato nella gara contro il Cagliari, Amaou Diawara è stato sottoposto a intervento chirurgico – si legge sul bollettino medico – Sul centrocampista giallorosso il Professor Mariani ha effettuato una meniscectomia della piccola zona di lesione del ginocchio sinistro. L’intervento è tecnicamente riuscito e il calciatore inizierà la riabilitazione già da domani”.