Roma, Dzeko fa cifra tonda: contro il Brescia arriva la 150esima partita in Serie A

Edin Dzeko è pronto a tornare a esultare. Il bosniaco ha segnato un solo gol nelle ultime 10 partite, vive un momento di flessione almeno a livello realizzativo. In estate poteva andare via, alla fine è rimasto in giallorosso per trascinare i suoi al ritorno in Champions League e abbattere nuovi record. Oggi Dzeko raggiunge un altro traguardo: quella contro il Brescia, infatti, è la presenza numero 150 per il bomber classe ’86, che ha all’attivo 67 gol e 25 assist nel massimo campionato italiano. Edin è al nono posto nei migliori bomber giallorossi di sempre in Serie A, a tre lunghezze da Dino Da Costa. Dopo il ko di Parma e l’astinenza da gol, la ricorrenza di oggi è l’occasione migliore per fare di nuovo centro.