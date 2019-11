Dopo la vittoria contro il Napoli c’è molto entusiasmo in casa Roma e per la partita di giovedì in Europa League contro il Borussia M’Gladbach c’è chi suona la carica: Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, reduce da due partite senza goal, ha postato una foto sul suo profilo Instagram con questa didascalia: “Un gol, il prossimo gol. Non penso ad altro!”. Ottimi segnali per Paulo Fonseca che può contare sulla voglia di vincere e la fame del suo numero 9.