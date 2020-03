Roma, Dzeko al quinto posto in Europa per chiare occasioni da gol mancate – FOTO

Il campionato è fermo causa Coronavirus e le squadre si allenano da casa vista l’impossibilità di riprendere le sedute nei rispettivi centri sportivi. Dzeko soprattutto attraverso i social testimonia il suo lavoro tra uno scherzo e l’altro con i piccoli Dani e Una. Proprio sul centravanti giallorosso, il portale WhoScored, fa emergere un dato statistico non propriamente positivo. Il bosniaco, infatti, considerati i 5 campionati top in Europa si piazza la quinto posto per chiare occasioni da gol sprecate (16). Al primo posto di questa speciale classifica c’è Lewandoski (22), poi a seguire Mbappe (19), Firmino (19) e Morata (18).