Roma, Dzeko a Villa Stuart per l’operazione allo zigomo. Presente anche Diawara – FOTO

La Roma torna sotto ai ferri. Stavolta sulla “giostra” del dolore ci salgono Edin Dzeko e Amadou Diawara. I due romanisti si operano questa mattina a Villa Stuart. Edin, arrivato insieme alla moglie Amra intorno alle 8.30, deve ridurre la doppia frattura allo zigomo che gli farà saltare la nazionale. L’attaccante si è presentato con il viso gonfio e livido e un umore comprensibilmente basso.

Amadou invece, rimasto in clinica per la notte, si curerà il menisco del ginocchio sinistro, lesionato ieri dopo l’intervento a forbice di Cigarini. I tempi di stop non sono ancora stati comunicati. Il bosniaco potrebbe tornare in campo dopo la sosta, con maschera protettiva. Il centrocampista invece dovrà avere più pazienza, ma il suo recupero dovrebbe assestarsi tra le 3 e le 4 settimane.