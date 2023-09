Roma, Dybala tra presente e futuro: dopo la sosta possibile incontro per il rinnovo

Paulo Dybala è la luce della Roma e anche questa sera contro il Genoa guiderà l'attacco insieme a Lukaku. Mourinho non può fare a meno di lui e spera che il club possa trovare un accordo per il rinnovo del contratto. In estate la Joya ha rifiutato le ricche offerte arabe e il corteggiamento del Chelsea. Il suo agente, Antun, aspetta una chiamata da parte di Pinto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero dopo la sosta per le nazionali ci potrebbe essere un incontro tra le parti per definire il futuro dell'argentino. Lo stop del campionato avverrà dopo Cagliari-Roma: gara in programma l'8 ottobre. Al momento la base è di 5.5 milioni di euro più due di bonus con la clausola ancora presente. Il contratto è in scadenza nel 2025.