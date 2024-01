Roma, Dybala torna ad allenarsi in gruppo. Si punta alla titolarità con il Verona

La Joya, dopo essere rimasto out con il Milan, punta al rientro per il match di sabato

La Roma, questa mattina, si è allenata a Trigoria agli ordini del nuovo allenatore, Daniele De Rossi. Per l'ex centrocampista con la maglia numero 16, c'è già modo di sorridere. Paulo Dybala, infatti, ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni e punta con forza al rientro in campo contro l'Hellas Verona nel match di sabato. La Joya era rimasto out nell'ultima gara contro il Milan dopo essersi fermato, a fine primo tempo, nel derby con la Lazio. De Rossi, dunque, potrà contare sulla qualità e sull'estro del giocatore argentino per provare a raggiungere la prima vittoria da tecnico della Roma.