Roma, Dybala suona la carica: “Pronto per quello che verrà”

L'argentino è pronto ad affrontare il tour de force. Fino al prossimo 8 ottobre, i giallorossi scenderanno in campo in 7 occasioni

Paulo Dybala è tornato. Dopo gli appena 68 minuti giocati in campionato causa squalifica prima e infortunio poi, l'argentino si è finalmente messo alle spalle tutti i problemi fisici e domenica sarà regolarmente in campo dal primo minuto probabilmente in coppia con Romelu Lukaku. Un indizio lo ha dato lui stesso tramite il suo profilo ufficiale Instagram nel quale ha pubblicato uno scatto (insieme al belga, Paredes e Renato Sanches) accompagnato da una didascalia chiara ed eloquente: "Pronto per quello che verrà". La Joya è dunque carico per il tour de force che costringerà la Roma a scendere in campo 7 volte nei prossimi 22 giorni.