La Roma si prepara ad affrontare il Bologna in un clima di incertezza e tensione. L'assenza di Paulo Dybala, annunciata da Ivan Juric in conferenza stampa a causa di un fastidio, aggiunge ulteriore preoccupazione. L'attaccante argentino sarebbe rimasto sorpreso dall'esclusione, poiché alle 13:30 era previsto con i medici, prima dell'allenamento, un provino decisivo per valutare le sue condizioni in vista della gara. Nonostante ciò, la decisione sembrerebbe essere ormai definitiva: la Joya non sarà presente contro i rossoblù, come testimonia anche la lista dei convocati per il match di domani.