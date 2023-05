Roma, Dybala scherza con Camara negli spogliatoi. Sorrisi e musica a tutto volume

Giovedì la Roma scenderà in campo contro il Leverkusen e c'è un dubbio che tormenta i tifosi: giocherà Dybala? Si sa, l'argentino è fondamentale negli schemi della squadra e sarebbe fondamentale la sua presenza in un match importante come quello che andrà in scena tra tre giorni, valido per un posto nella finale di Europa League. Oggi l'argentino ha svolto un allenamento personalizzato insieme a Smalling, entrambi stanno tentando il tutto per tutto per poter dare il loro contributo nella semifinale contro i tedeschi. La giornata di domani sarà fondamentale per capire le loro condizioni fisiche e se potranno essere disponibili dal 1' contro il Leverkusen. In una storia su Instagram la Joya scherza negli spogliatoi del centro sportivo con Camara e Cardini, team manager del club. In sottofondo, a tutto volume, risuona "La Mano de Dios", canzone di Rodrigo Bueno dedicata a Maradona.