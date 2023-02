Roma, Dybala re dell’assist: in Europa nessuno ha fatto meglio di lui da inizio 2023

La Joya giallorossa è in cima alla speciale classifica degli assistmen del nuovo anno. Insieme a lui Jeremy Boga

Nel 2023, fatta eccezione per la cocente sconfitta in Coppa Italia con la Cremonese, la Roma ha cambiato marcia grazie anche al rendimento di Paulo Dybala. Nelle prime 8 partite del 2023, la Joya ha fatto registrare 5 assist, due dei quali nell'ultima di campionato contro l'Empoli. Nessuno nei top 5 campionati europei ha fatto meglio. Insieme all'argentino, un'altra conoscenza della Serie A ovvero Jeremy Boga che ha totalizzato lo stesso numero di assist ma con una partita in meno. Alle spalle dei due "italiani", Antwi-Adjei del Bochum (4), Kvaratskhelia (4), Angelino dell'Hoffenheim (4) e Estupinan del Brighton (4).