Roma, Dybala punta l’Inter: ecco il piano per averlo a disposizione

Paulo Dybala vuole esserci contro l'Inter. La Joya è ai box per un problema al flessore che lo ha costretto a saltare la trasferta di Monza e le due gare con la nazionale argentina contro Venezuela e Bolivia. È rimasto a Trigoria, ma ancora non si sta allenando con il resto della squadra. Ma c'è un piano per averlo a disposizione alla ripresa del campionato. Sta svolgendo terapie e lavoro personalizzato per poi puntare ad allenarsi a pieno regime tra lunedì e martedì. La prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà scendere in campo. Il suo avvio di stagione non è stato dei migliori e non vuole saltare la 34esima partita per infortunio da quando è nella Capitale. Ha voglia di ritrovare il gol su azione in Serie A che manca dalla partita col Torino del 26 febbraio. Contro l'Inter ha già segnato nella sua prima annata. Sono solo due i gol contro le big: l'altro al Napoli, ma su calcio di rigore.