Roma, Dybala punta a una maglia da titolare col Siviglia

Dybala parte per Budapest, e fin qui nessuna novità. Ma Dybala potrebbe anche partire titolare a Budapest come riporta Calciomercato.com. E’ questa la possibile mossa a sorpresa di Mourinho in vista della finale di domani sera contro il Siviglia. La Joya non sente più dolore alla caviglia e in questi giorni ha svolto allenamento specifici per essere pronto all’appuntamento più importante della stagione. Mourinho ha usato un po’ di pretattica negli ultimi giorni, come aveva già fatto in passato con Pogba e Sneijder. Va detto però che Dybala non gioca titolare dal 2 aprile contro la Sampdoria e che quindi non avrà 90’ nelle gambe.