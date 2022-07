Roma-Dybala, la svolta da fuori area: Paulo è il migliore in Italia

Dybala è atterrato in Portogallo e a Roma si respira un’aria nuova. L’argentino è pronto a risolvere i problemi della squadra giallorossa in fase realizzativa. Sono 113 i gol messi a segno in maglia bianconera e molti di questi sono arrivati con con conclusioni da fuori area. Gemitaiz canta “A fare questo sono il Re”, anche Paulo potrebbe incoronarsi come ‘Re’ delle reti dalla lunga distanza se non fosse per Mertens che negli ultimi 10 anni ne ha messo a referto uno in più ( 27 a 26). Il folletto belga, al momento, non fa più parte della Serie A quindi ai blocchi di partenza l’ex Juventus è il miglior specialista del campionato italiano. L’ultimo calciatore giallorosso presente in queste classifiche è stato Radja Nainggolan, che è nella top 20 dei giocatori con più gol da fuori dal 2013 ad oggi. In un freddo gennaio Dybala ha gelato l’Olimpico con un gol meraviglioso dai 20 metri, adesso la gente della capitale non vedo l’ora di urlare il suo nome ogni domenica.