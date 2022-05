Roma-Dybala, i contatti continuano: l’agente in città nei giorni scorsi

L’argentino piace molto a Mourinho che alla fine della partita contro la Juventus si era avvicinato alla Joya per fargli i complimenti

Era nata come una indiscrezione quella di Paulo Dybala alla Roma , ma adesso è tutt’altro che una suggestione. Perché tra la società giallorossa, soprattutto il general manager Tiago Pinto , e il procuratore dell’argentino pare ci sia stato più di qualche contatto, per lo più informale, è vero, dicono dal Corriere dello sport, ma l’aria che tira sembra avvicinare il cammino della Joya e quella di José Mourinho .

Il portoghese, infatti, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del numero 10 argentino e anche dopo la partita persa dalla Roma contro la Juventus ha fatto i complimenti a Dybala, dicendogli che “mi piacerebbe tanto allenare uno come te”. Con l’arrivo della seconda punto, però, servirebbe un restyling pesante per la squadra, con Nicolò Zaniolo praticamente fuori dal progetto e pronto ad andare a Torino, anche per poter garantire un ingaggio adeguato all’argentino.

Il suo procuratore, Jorge Antun, che ha ricevuto chiamate anche da Arsenal, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Siviglia, Barcellona e, ovviamente, l’Inter, nei scorsi giorni è stato in città: doveva incontrare il presidente Dan Friedkin e il gm giallorosso, ma l’umore del numero uno della Roma dopo la sconfitta di Firenze ha fatto saltare i programmi. O per lo meno: li ha rimandati. Perché come a Mou piace Dybala, a Dybala piace la Roma, specie dopo quello che è successo in Conference League. Non solo le belle prestazioni contro Bodo e Leicester, ma anche l’amore della gente potrebbero essere il nodo cruciale per l’arrivo della Joya nella Capitale.