Roma, Dybala e Zalewski diventano avversari sui social: sfida a colpi di ballo

Grandi compagni di squadra, grandi amici. Il rapporto tra Paulo Dybala e Nicola Zalewski è sicuramente tra i migliori nello spogliatoio della Roma. I due si trovano a meraviglia e se in campo si difendono a vicenda, su TikTok è sfida aperta a chi balla meglio. Infatti, il terzino giallorosso, insieme alla sua compagna Nicol Luzardi, ha voluto rispondere per le rime al fenomeno argentino che, qualche giorno fa, era diventato protagonista di un simpatico balletto con Oriana Sabatini. Il video, immortala, Zalewski e la fidanzata, impegnati in una danza diventata virale sui social che, però, nasconde un messaggio diretto alla Joya: "Quando ti pare". Insomma, la sfida è stata ufficialmente lanciata. Ora si attende la contro risposta da parte di Paulo. Le vacanze dei giocatori giallorossi trascorrono anche con questi divertenti siparietti.