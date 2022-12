Roma, Dybala è tornato: selfie e autografi con i tifosi a Fiumicino – VIDEO

Ora l'attaccante argentino si unirà alla squadra per tornare a disposizione di Mourinho già per la sfida del 4 gennaio all'Olimpico contro il Bologna

Paulo Dybala è tornato a Roma. Poco prima delle 6 di questa mattina è atterrato a Fiumicino l'aereo che l'ha riportato nella capitale. Ad attendere la Joya fuori dallo scalo romano c'erano alcune decine di tifosi giallorossi con i quali si è fermato per selfie e autografi. Ora l'attaccante argentino si unirà alla squadra per megtersi a disposizione di José Mourinho già per la sfida del 4 gennaio all'Olimpico, ore 16:30, contro il Bologna. Dybala, tornato in Italia dopo i giorni di vacanza trascorsi in Argentina dove è stato protagonista anche dei festeggiamenti della nazionale dopo la conquista del Mondiale, è apparso sorridente e con il volto disteso. E sui social ha postato una storia con il pollice alzato e la scritta "Roma". Paulo non vede l'ora di rituffarsi nel mondo giallorosso.