Dybala e Paredes festeggiano a colpi di Asado il 7-0 all’Empoli

Asado, sorrisi e tanti selfie. Il 7-0 andava onorato in un certo modo così Paulo Dybala e Leonardo Paredes dopo la vittoria roboante con l'Empoli hanno deciso di festeggiare con una tappa in un noto ristorante argentino della Capitale. A certificarlo ci ha pensato la foto postata sul proprio profilo Instagram dal ristorante in questione, il Gauchos in zona Battistini, in cui si vede lo chef in compagnia di Dybala con ancora indosso la divisa estiva della Roma. I due hanno cenato e ovviamente sono stati applauditi dai tifosi presenti al ristorante.