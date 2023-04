Roma, Dybala e Mourinho pronti al rinnovo: la Champions è la chiave

C'è sempre più ottimismo intorno al futuro in giallorosso di Mourinho e Dybala. Dopo l'incredibile prestazione contro il Feyenoord di cui si sono resi protagonisti assoluti, è tempo di fare il punto sulle loro situazioni contrattuali. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il loro destino è legato a doppio filo e condizionato dalla qualificazione in Champions, raggiungibile in due modi: vincendo l'Europa League o rientrando tra i primi quattro posti in campionato. Entrando nello specifico, per quanto riguarda Dybala, nel contratto è previsto un rinnovo automatico da esercitare che prevede l'aumento dello stipendio da 4,5 a 6 milioni netti a stagione e l'eliminazione della clausola da 12 milioni per l'estero (20 per la Serie A). La Roma ha già dato l'ok, ora spetta all'argentino prendere una decisione definitiva. L'amore della piazza e la possibilità di competere per lo scudetto il prossimo anno, potrebbero convincerlo a restare, ma fondamentale sarà anche la conferma di Mourinho. L'allenatore portoghese in questi giorni ha manifestato la volontà di restare e rifiutato le offerte di Portogallo, Brasile e West Ham. Inoltre, sebbene i Friedkin abbiamo rimandato a fine stagione la discussione sul rinnovo, segnali positivi arrivano anche dalla società, basti pensare ai rinnovi di Smalling e Matic e alla caccia dei parametri zero Aouar e Ndicka, profili graditi dallo Special One.