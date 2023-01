Roma, Dybala è il più veloce a partecipare a 10 gol in Serie A

Dybala è ancora decisivo per la Roma. L'attaccante argentino ha servito l'assist ad El Shaarawy per la rete dell'1-0 al Picco contro lo Spezia. Grazie a questo passaggio vincente, la Joya diventa il calciatore più veloce della storia romanista a partecipare a 10 gol in Serie A: 7 centri e 3 assist in 13 presenze. Il dato, riportato da Opta, prende in esame i giocatori che hanno esordito in giallorosso dal 2004/05 in avanti.