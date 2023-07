Roma, Dybala è carico per la nuova stagione: “Back home”

All'appello dei rientri nella Capitale in vista del ritiro mancava ancora Dybala. Dopo gli ultimi giorni trascorsi in Inghilterra tra Wimbledon e Silverstone rispettivamente per il torneo di tennis e il Gran Premio di F1, l'attaccante argentino è in viaggio verso Roma. A testimoniare il suo imminente arrivo, una foto pubblicata sul nuovo social Threads con la seguente didascalia "Ritornato a casa". Il numero 21 sembra pronto per ricominciare la nuova stagione insieme ai giallorossi. Dopo le recenti notizie circa l'interessamento da parte di alcuni club tra cui PSG e Chelsea, per la Joya Roma è ancora la sua casa. Domani infatti si ritroverà insieme ai suoi compagni per ricominciare ad allenarsi dopo le vacanze.