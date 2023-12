Roma, Dybala corre verso la Juventus: “Ricaricando le batterie”

L’argentino si preparare per il suo ritorno in campo che avverrà, con ogni probabilità, contro la sua ex squadra

Paulo Dybala ha postato su Instagram tre immagini che lo ritraggono a lavoro in palestra. L’argentino, dopo l’infortunio patito ad inizio mese nel corso di Roma-Fiorentina, sembra pronto al rientro in campo e ha nel mirino la sfida contro la Juventus, un incontro che per lui ha un sapore speciale. Il numero 21 ha commentato il post: “Stay motivated. Ricaricando la batteria”. Per la seconda volta da quando veste la maglia giallorossa tornerà in quello che per anni è stato il suo stadio e in cui lo scorso anno regalò uno splendido assist acrobatico che favorì la rete di Tammy Abraham.