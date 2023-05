Roma, Dybala ci sarà a Budapest. Migliorano le condizioni dell’argentino

Buone notizie in casa Roma. Dybala ha recuperato dall'infortunio e a Budapest ci sarà. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante (Sky Sport), l'attaccante argentino oggi in allenamento ha dato sensazioni positive e potrà essere impiegato in finale. Come fa notare lo stesso giornalista, la Joya non parte titolare da un mese e mezzo, tuttavia potrebbe partire dalla panchina e dare un contributo a partita in corso. Roma e Siviglia si affronteranno alla Puskas Arena mercoledì in finale di Europa League. Per il club giallorosso il match è decisivo per capire le sorti della prossima stagione.