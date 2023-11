Dybala: “Dopo la vittoria del Mondiale ho chiamato Mourinho. Era felice per me”

La stella della Roma ha raccontato le gioie del Mondiale vinto lo scorso anno e il rapporto con il tecnico portoghese: "Avevo 5 chiamate perse da parte sua"

Redazione

Paulo Dybala, intervistato dal giornalista argentino Gastòn Edul, ha parlato dell'ultimo periodo della sua vita in Nazionale, tornando anche sulla gioia del Mondiale vinto lo scorso anno:

"Quando è finita la partita con la Francia ero al doping. Entro negli spogliatoi, prendo il telefono per parlare con la mia famiglia e ho trovato circa 5 chiamate perse da Mou. Ho chiamato prima lui che mia madre. Quando l'ho chiamato era contento per me, ama gli argentini. Adora Fideo e Leo. Tutti gli argentini gli hanno dato qualcosa in più nelle sue squadre e lui parla molto bene di tutti. Quando abbiamo vinto il Mondiale, ero molto felice per me e per gli argentini"

Due parole anche sui compagni di Nazionale, Leo Messi e Angel Di Maria:

"È il miglior giocatore della storia. Difficile non dargli il Pallone d'Oro negli anni in cui non lo ha vinto, perché è il migliore da quando ha iniziato. Al Mondiale ha chiarito ogni dubbio. Per molti aveva bisogno di vincere il Mondiale e ora che l'ha vinto dicono che non meritava il Pallone d'Oro. È molto contraddittorio. Prima ti chiedono una cosa e quando ce l'hai ti dicono che non basta. Quello che Messi ha fatto in tutta la sua carriera... Gioca un altro calcio, e lo ha fatto per tanti anni.

Spero che il Fideo cambi idea. Cercheremo di fargli cambiare idea e di aspettare ancora un po'. Lo vedo in buona forma fisicamente ed è un giocatore incredibile, molto importante per il gruppo sotto ogni aspetto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.