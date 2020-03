Roma, due poker in due match consecutivi di Serie A: non accadeva dal 2015

I successi contro Lecce e Cagliari fanno ritrovare alla Roma il ritmo giusto per continuare la corsa al quarto posto con l’Atalanta. Due successi di una squadra in via di recupero, che segnano anche il ritorno al feeling con il gol per la formazione di Fonseca. Era dall’ottobre del 2015, infatti, che la Roma non finiva due incontri consecutivi di campionato con almeno 4 reti all’attivo. In quella stagione, le vittime erano state Carpi e Palermo. A distanza di più di 4 anni la Roma torna al poker, ripetendosi nelle ultime due gare disputate in Serie A.