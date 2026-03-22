Roma-Lecce, novità sulla fascia: stop per Celik, al suo posto è pronto Rensch

Mancano poche ore e la Roma avrà l’occasione di mettere da parte, almeno per una notte, l’eliminazione dall’Europa League. Contro il Lecce, i giallorossi sono chiamati alla vittoria: un pareggio o una sconfitta potrebbero avere conseguenze ancora più pesanti rispetto ai giorni recenti. Gasp vuole una squadra unita, compatta e all’attacco. Vaz al fianco di Malen sembra rappresentare una certezza, ma di certezze in casa Roma ce ne sono poche. L’emergenza infinita che da settimane affligge i giallorossi sembra infatti destinata a continuare. Come riporta 'Il Messaggero', Celik non è al meglio. Il turco, dal rendimento calato nelle ultime settimane, sta convivendo con un problema muscolare al polpaccio destro, rimediato durante la partita contro il Como. Contro il Bologna aveva stretto i denti, ma per la sfida dell’Olimpico potrebbe essere risparmiato. Al suo posto è pronto l’olandese Rensch a partire dal primo minuto.