Roma, Dovbyk torna in gruppo e punta il Derby. Hummels: ”Possiamo arrivare sopra la Lazio”

La Roma intensifica la preparazione in vista del Derby della Capitale, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. Dopo il bagno di folla dell’allenamento a porte aperte al Tre Fontane, la squadra di Claudio Ranieri è tornata al lavoro nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. L’obiettivo è chiaro: arrivare al meglio alla stracittadina contro la Lazio. La buona notizia per i giallorossi arriva da Artem Dovbyk, che oggi si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, dopo aver svolto un programma personalizzato in palestra nella giornata di ieri. Il ritorno dell’attaccante ucraino è un segnale positivo per tutta la squadra, che potrà contare su di lui in una gara fondamentale per il proseguimento della stagione. Fuori invece Bryan Cristante, alle prese con il solito problema alla caviglia, mentre Pisilli è stato gestito per precauzione, ma non è a rischio per la gara di domenica. Chi dovrà far valere la sua esperienza nella delicatissima gara di domenica è Mats Hummels, pronto a vivere per la prima volta l’atmosfera unica della stracittadina. A tre giorni dalla sfida, il difensore tedesco ha parlato così della gara contro i biancocelesti: "Sappiamo che sono forti e meritano il vantaggio che hanno. Ma domenica vogliamo vincere per iniziare a ridurre il gap. Sono convinto che, se ci riusciamo, possiamo ancora superarli."Sempre in tema Derby, la Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni per la 20ª giornata: la partita sarà diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, con Alassio e Rossi come assistenti. Pairetto sarà il IV uomo, mentre al VAR ci saranno Mazzoleni e Pezzuto.