Roma, Dovbyk out contro il Monza. La Curva Sud: “Con l’Athletic un mare di bandiere”

Mancano due giorni al ritorno all'Olimpico della Roma: lunedì sera arriva il Monza e i giallorossi devono continuare a vincere per non perdere il treno per l'Europa. Oggi Ranieri ha fatto svolgere lavoro di scarico ai titolari del match di giovedì con i portoghesi, mentre gli altri sono scesi in campo. Non si è visto ancora Artem Dovbyk, che ha saltato la sfida con i portoghesi per un problema muscolare che gli farà dare forfait anche nel Monday Night contro la squadra di Alessandro Nesta. L'ucraino proverà il recupero per il match di sabato col Como, ma spera di esserci soprattutto nell'andata degli ottavi contro l'Athletic. Proprio oggi, il tecnico dei baschi Ernesto Valverde ha parlato della sfida europea in conferenza stampa: "La Roma è un avversario duro e complicato che conosciamo già per averci giocato nella fase a girone. Negli ultimi quattro anni ha raggiunto sempre almeno le semifinali. Sia i suoi giocatori che la squadra vantano esperienza internazionale. Sanno come competere in questa fase a eliminazione diretta. Saranno due partite belle e difficili e dovremo giocarle". Partita che anche per i romanisti vale tantissimo e, dopo l'appello della società contro il Porto, stavolta è stata direttamente la Curva Sud a coinvolgere tutti i tifosi che saranno presenti per la sfida decisiva:"TUTTO LO STADIO GIALLOROSSO! In occasione di Roma - Athletic Bilbao di Europa League, invitiamo tutti i Romanisti a partecipare alla realizzazione di una coreografia che coinvolga tutto lo stadio, creando un mare di bandiere giallorosse. Sarebbe bello se ognuno portasse una bandiera semplice con i Colori della Roma metà gialla e metà rossa.... e per rendere l'effetto ancora più spettacolare, chiediamo a tutti di rispettare le seguenti indicazioni: solo bandiere con i colori della AS Roma metà gialle e metà rosse".