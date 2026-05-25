La Roma supera il Milan. Nella corsa Champions che vede i rossoneri fuori ma anche in quella a Tony D'Amico come prossimo direttore sportivo. Quelle "visioni comuni", fondamentali per edificare il futuro secondo Gasperini, si costruiscono meglio d'altronde con un vecchio amico. Ecco perché D’Amico si appresta in questi giorni a ricoprire il ruolo di direttore sportivo della Roma dopo il congedo da Massara. A Trigoria fanno il suo nome da giorni, soprattutto alla luce di una trattativa mai del tutto decollata tra l’uomo mercato in uscita dall’Atalanta e il Milan, la destinazione alla quale sembrava destinato circa due settimane fa. Le voci sono rimaste tali, il futuro in discussione di Furlani ha fatto il resto. E il crollo di ieri può essere determinante.D’Amico a Bergamo ha avuto anche delle discussioni con Gasp, i due però hanno lavorato piuttosto bene insieme centrando traguardi a ripetizione dal 2022-23 in avanti e conquistando l’Europa League del 2024; non a caso, sarebbero contenti di ritrovarsi a Roma.

Ryan Friedkin in questi giorni avrebbe avuto già modo di contattare il dirigente, oltre che di completare un giro d’orizzonte che ha coinvolto pure altri profili, tutti specializzati nella scoperta di talenti; come Sogliano, l’architetto del Verona che resta in attesa. E lo è anche Francesco Totti, per il quale è previsto un contatto nelle prossime ore. Da studiare ruolo e mansioni della leggenda giallorossa che ha sempre il telefono acceso.