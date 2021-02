Doppio fiocco rosa in casa Roma per Bryan Cristante, che diventa per la prima volta papà. Il centrocampista giallorosso, assieme alla compagna Selene, ha festeggiato la nascita delle piccole Victoria e Aurora. Ad accogliere la venuta al mondo delle due gemelline anche lo stesso club, tramite i propri canali social, con un messaggio: “Benvenute nella grande famiglia giallorossa”.