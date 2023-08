Roma, dopo la partita con il Milan riaprirà la Tribuna Tevere Parterre

Sport e Salute cambia i piani e rimanda i lavori precedentemente programmati in Tribuna Tevere. Infatti la zona Parterre non era stata messa in vendita dalla Roma durante la fase degli abbonamenti, ma il club giallorosso tramite una nota ufficiale ha comunicato che riaprirà dopo il match interno contro il Milan in programma venerdì 1 settembre: "Alla luce della decisione di Sport & Salute, ente proprietario dello Stadio Olimpico, di non eseguire più i lavori precedentemente programmati in Tribuna Tevere Parterre, AS Roma comunica quanto segue: Il settore Tribuna Tevere Parterre non sarà disponibile per le partite contro la Salernitana e il Milan. Per queste prime due partite casalinghe dei giallorossi, gli abbonati di Tribuna Tevere Top Nord nella stagione sportiva 2023-24 dovranno rispettare il posto nel suddetto settore. Resta inteso che, come comunicato in fase di vendita degli abbonamenti per la stagione 23-24, non appena il settore tornerà disponibile, il Club provvederà allo spostamento degli abbonati Serie A e Coppe nei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Centrale e Sud. Maggiori informazioni sulle modalità verranno successivamente comunicate da AS Roma.