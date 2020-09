Roma, dopo la Juve torna il sorriso. Spinazzola: “La strada giusta”. Pedro: “Bel lavoro” – FOTO

La Roma è uscita dall’Olimpico con un punto e l’amarezza per l’occasione buttata. Il 2-2 raccolto con la Juventus, insieme alla buona prestazione, però ha trasmesso sensazioni positive a un ambiente che prima di ieri sembrava già sfiduciato. Tra i migliori Leonardo Spinazzola, che ha commentato su Instagram la partita: “Un’ottima prova contro una grande squadra. Potevamo raccogliere di più, ma l’atteggiamento messo in campo deve darci la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta”. Come lui anche Pedro, titolare per il secondo match di fila: “Felice dell’esordio all’Olimpico. Abbiamo lottato per la vittoria, ma ci portiamo a casa un punto contro un grande avversario. Bel lavoro di tutta squadra”.