La sconfitta per 1-0 contro il Napoli al Maradona ha lasciato la Roma al dodicesimo posto con 13 punti in classifica, a solo +4 sulla zona retrocessione. Ma non è finita qui: con il k.o. di ieri, infatti, i giallorossi hanno toccato il record negativo registrato l'ultima volta 46 anni fa. Il primato a cui si fa riferimento risale ai numeri della stagione 1978/79. Oggi, come allora, la Roma ha collezionato meno di quattro successi nelle prime tredici giornate di Serie A. All'epoca i giallorossi di Giagnoni prima e Valcareggi poi chiusero la classifica al decimo posto. Sono 20 anni, inoltre, che la Roma non si trova così vicina alla zona retrocessione dopo tredici turni. Il riferimento più vicino è alla stagione 2004/05, quando le lunghezze di distacco erano 3: quello, inoltre, fu l'anno dei cinque allenatori (Prandelli, Voeller, Sella, Delneri, Conti) e la Roma arrivò ottava.