Roma, domenica pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma tornerà ad allenarsi domenica prossima. José Mourinho, dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Torino nell'ultima partita del 2022, ha deciso di concedere una settimana di riposo ai suoi calciatori per prepararsi al viaggio in Asia. L'appuntamento a Trigoria è fissato per domenica 20 novembre nel pomeriggio. Mancheranno i nazionali convocati per il Mondiale in Qatar: Dybala (Argentina), Rui Patricio (Portogallo), Zalewski (Polonia) e Vina (Uruguay). Durante la sosta la squadra giallorossa svolgerà una tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre.