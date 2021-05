Roma, domenica di gioia derby. Dzeko-Micki in stand-by, Peres va in Turchia

Il successo contro la Lazio lascia un buon sapore a una stagione amara. Fonseca: "Grazie ai tifosi". Ora atteso Mou, che intanto fa fare boom di follower

Il giorno dopo è ancora più bello. La Roma si risveglia dopo la vittoria nel derby per 2-0 contro la Lazio che consente almeno di lasciare un buon sapore in bocca dopo una stagione invece amara almeno in campionato. Un successo festeggiato da tutti i protagonisti. Fuzato è stato uno dei migliori in campo e ha raccontato tutta la sua gioia sui social: "Sono contento di aver vinto il mio primo derby con questa maglia, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo". Il gol del raddoppio l'ha segnato Pedro, che rispetto al compagno di squadra è ben abituato a notti così ma un derby è pur sempre un derby e anche lui ieri sera l'ha scoperto: "È una sensazione molto speciale. Una vittoria molto voluta da tutta la squadra e dedicata a tutti i romanisti". A strappare più applausi però è stato il giovanissimo Darboe: "Che emozione, ringrazio i tifosi", ha scritto sui social. Un "grazie" virtuale ai tifosi è arrivato anche Paulo Fonseca: "Dedico la vittoria a loro, che ci sono sempre stati vicino". Dan e Ryan Friedkin, alla prima vittoria da presidenti in un derby, si sono goduti al Centrale del Foro Italico la finale degli Internazionali tra Djokovic e Nadal.