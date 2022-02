Roma, domani riposo per la squadra: martedì la ripresa degli allenamenti

Sabato i giallorossi sfideranno il Verona alle ore 18

Dopo il pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Roma tornerà ad allenarsi martedì per preparare al meglio la sfida contro il Verona. Concesso un giorno di riposo alla squadra. I giallorossi sfideranno la squadra di Tudor sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico. Non ci sarà Mancini che sarà squalificato. Tornerà invece Zaniolo in attacco a fianco di Abraham, che oggi ha realizzato l’undicesimo gol in campionato.