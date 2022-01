Roma, domani riposo: martedì alle 11 la ripresa degli allenamenti

Archiviata la vittoria con il Cagliari è già tempo di pensare al prossimo impegno. Dopodomani i ragazzi di Mourinho inizieranno a preparare la sfida con il Lecce

Dopo la vittoria per 1-0 ai danni del Cagliari la Roma tornerà ad allenarsi martedì alle ore 11. Mourinho ha concesso un giorno di riposo, dopodomani i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Giovedì 19 alle 21 la Roma farà il suo esordio nel torneo. Domenica tornerà in campo per il campionato, nella delicata trasferta di Empoli.