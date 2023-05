Roma, domani mattina la ripresa degli allenamenti in vista di Leverkusen

Dopo il pareggio in campionato di oggi nella trasferta di Bologna, la Roma tornerà ad allenarsi domani mattina a Trigoria per preparare la semifinale di ritorno di Europa League di giovedì sera a Leverkusen. Da valutare le condizioni fisiche di Celik, costretto oggi a lasciare il campo per un fastidio al flessore della coscia sinistra, e di Abraham che al 77' ha accusato un dolore ma è rimasto in campo. Intanto Stephan El Shaarawy, Chris Smalling, Paulo Dybala e Diego Llorente sono rimasti oggi a Trigoria per recuperare il più in fretta possibile.